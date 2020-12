Gabon: Gerrick Moussounda en lice pour la présidence de la Ligue de Judo de l’Estuaire

Alors que l’élection à la tête de la Ligue de Judo de l’estuaire se profile à l’horizon, certains candidats tentent de se démarquer avec des profils alliant expérience pratique et développement. C’est le cas de Maître Gerrick Moussounda ceinture noire 3ème Dan de judo, actuel secrétaire général de la ligue de judo de l’Estuaire, et véritable manager du Sport.

Son nom est sans aucun doute associé au développement du Judo au Gabon. Ceinture noire 3ème Dan de judo, entraîneur responsable du cours adulte au Judo Club Ambaye son club formateur et disposant entre autres de 21 ans de pratique active dont 11 ans dans le management du sport, Maître Gerrick Moussounda n’est pas un novice qui se présente pour prendre les rênes de la Ligue de Judo de l’Estuaire, loin de là.

En effet, ancien responsable de département organisation des compétitions et de la logistique, et actuel Secrétaire général de la ligue de Judo de l’Estuaire, Maître Gerrick Moussounda très actif dans le développement du Judo avec notamment l’ouverture d’une salle dans la commune d’Akanda, entend mettre son expérience et son savoir faire au service du Judo gabonais.



Avec un projet baptisé « Œuvrons ensemble », celui qui est également diplômé en Management des Ressources Humaines et des organisations, se propose de « matérialiser son engagement pour le judo (…) en poursuivant l’œuvre de redynamisation du judo entamée par le bureau sortant ». Une ambition qui n’a pour seule corollaire, que de redorer l’image du judo dans la province de l’Estuaire et par là, celle du judo gabonais.