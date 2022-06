Gabon: Germain Ngoyo Moussavou devise avec les présidents de la section locale de l’UPF et du CGLC

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 31 mai dernier, le président de la Haute autorité de la communication (HAC) Germain Ngoyo Moussavou a reçu en audience le président de la section gabonaise de l’union internationale de la presse francophone (UPF) et le président du conseil gabonais de la liberté de la communication (CGLC). Objectifs d’une part la présentation du nouveau bureau de l’UPF-Gabon, et d’autre part prendre connaissance des missions d’autorégulation du CGLC axées essentiellement sur les programmes d’activités adressés aux professionnels des médias.

En première heure, le président de la HAC Germain Ngoyo Moussavou s’est entretenu avec le président de la section locale de l’UPF, le journaliste Désiré Emane. Il était question pour ce dernier de présenter le nouveau bureau de cette organisation, élu le 28 mars 2022 après deux ans d’interruption de ses

Il faut souligner que l’Union internationale de la presse francophone a pour principale mission la défense et le développement de la liberté de la presse ou encore de favoriser et valoriser, à l’échelle internationale, les relations entre publications, stations de radiodiffusion ou de télévision, sites internet et tout autre technique de diffusion dont le français est la langue de communication.

Dans un second temps, le président de la HAC a dévisé avec le Pr. Anaclet Ndong Ngoua, président du conseil gabonais de la liberté de la communication . Occasion pour ce dernier de présenter au régulateur officiel qu’est la HAC ses missions d’autorégulation axées sur des programmes d’activités adressés aux professionnels de médias aux fins d’établir à terme une collaboration entre les deux entités.

Par ailleurs, le Pr. Anaclet Ndong Ngoua a fait part au Président de la HAC de la sortie prochaine d’un ouvrage collectif sur l’éthique et la déontologie du journalisme au Gabon commis par le CGLC. Ouvrage dont le Président Germain Ngoyo Moussavou sera le préfacier.