Gabon : Gérard Ella Nguema candidat à l’élection présidentielle

C’est par le biais d’une déclaration rendue publique ce vendredi 30 juin 2023 que le président du Front patriotique gabonais (FPG) Gérard Ella Nguema a officialisé sa candidature à la présidentielle du 26 août prochain. Une candidature qu’il a dite être motivée par sa volonté de proposer une alternative via son projet de société dénommé « GEN pour la Reconstruction du Gabon ».

S’il avait déjà été candidat lors de la présidentielle de 2016, le leader du Front patriotique gabonais entend réitérer l’expérience lors de la prochaine élection présidentielle prévue en aout prochain. C’est donc devant la presse nationale et internationale, les membres de sa formation politique que Gérard Ella Nguema a exprimé son ambition de briguer la présidence de la République du Gabon.

« Après avoir écouté les cris d’alarme et les pleurs des Gabonaises et des Gabonais, après avoir entendu leurs sollicitations à me porter candidat à la future élection présidentielle, j’accepte d’être cet homme capable. J’accepte d’être votre candidat à l’élection présidentielle du 26 août 2023″, a-t-il déclaré. Pour ce leader politique de l’opposition, sa candidature est motivée par sa volonté de proposer à ses compatriotes « une nouvelle vision de développement dans laquelle toutes leurs préoccupations seraient prises en compte ».

Gérard Ella Nguema, un projet axé sur « la Reconstruction du Gabon »

Profitant de ce moment solennel, Gérard Ella Nguema a décliné son projet de société « GEN pour la Reconstruction du Gabon » qui s’articule autour de neuf paliers, dont le rétablissement de l’identité culturelle, l’investissement en matière de ressources humaines, notamment dans les secteurs de la santé, l’éducation et la formation, la réalisation des grands travaux, et l’accélération de l’industrialisation du marché local.

Un projet de société ambitieux, qui nécessitera la mobilisation de 5 000 milliards de FCFA par an sur 15 années. Une somme colossale qui, selon lui, pourrait être mobilisée à travers une combinaison des ressources intérieures, des contributions des bailleurs, des fonds bilatéraux et du secteur privé, sous forme d’investissements directs étrangers.