Gabon: Gérard Ella Nguema annonce une marche pacifique pour exiger le départ des militaires français

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’une correspondance adressée le 6 mai 2022, à l’ambassadeur de France au Gabon, que le président du Front patriotique gabonais (FPG), Gérard Ella Nguema a annoncé l’organisation d’une marche pacifique, le 24 mai prochain. Une démarche qui selon ce leader politique s’inscrit dans la volonté de mettre un terme à la présence des Éléments français au Gabon qui selon lui ne s’explique plus.

Si depuis quelques années le sentiment anti français semble gagner du terrain sur le continent africain, le Gabon semble ne pas être en reste. En effet, s’il se défend d’user de ce type de discours, Gérard Ella Nguema explique que sa démarche procède plus du patriotisme « de défense de son pays, de sa Nation, et d’avoir de meilleures perspectives de développement ».

Le président du FPG estime que « la situation du 6ème Bima -Bataillon d’infanterie de marine, Ndlr- au Gabon ne se justifie pas, d’autant plus que l’impact social n’est pas ressenti par le peuple ». « Nous savons que cette présence est de nature à imposer le dogme de la prédominance, de l’assujettissement », a-t-il lancé, relevant qu’il était temps d’établir de nouvelles relations basées sur le respect mutuel et qu’à ce titre, la présence des militaires étrangers dans un pays indépendant ne pouvait pas se justifier.

« La présence importante, forte et massive de l’armée française ne se justifie pas. Elle nous donne le sentiment qu’elle participe de la sacralisation de la présence impérialiste chez nous. Or, nos États ont besoin de se prendre en charge eux-mêmes et qu’on arrête de nous infantiliser », a martelé Gérard Ella Nguema. Dans le même élan, il propose d’ailleurs une révision des neuf accords régissant cette coopération entre le Gabon et la France.