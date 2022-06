Gabon:  «Gastronomie gabonaise» récompensé aux gourmands Awards

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est lors de la 27 édition du Gourmand World Cookbook Awards tenue le samedi 27 juin 2022 à Umea en Suède que le livre intitulé « Gastronomie gabonaise » a été doublement primé. Co-écrit par les sœurs jumelles Sarah et Ornélie Yenault, l’ouvrage décroche la première place dans la catégorie « Recettes africaines de la diaspora » et la seconde au chapitre des livres publiés en auto-édition.

Publié en 2021 en auto-édition, l’ouvrage « Gastronomie gabonaise » des sœurs jumelles Sarah et Ornelie Yenault continue de conquérir les passionnés de cuisine. Pour preuve, ce livre comptant 38 recettes expliquées sur 100 pages, a retenu l’assentiment du jury à l’occasion de la prestigieuse cérémonie Gourmand World Cookbook Awards à Umea en Suède le 04 juin dernier pour sa 27ème édition. Et ce, dans plus d’une catégorie.

En effet, ce livre qui vend la culture gabonaise à travers son art culinaire a décroché la première place dans la catégorie «Recettes africaines de la diaspora » . Une récompense ultime pour des mets encore méconnus du grand public. Dans son élan de conquête ravageuse, « Gastronomie gabonaise » a remporté le deuxième prix dans la catégorie des ouvrages publiés en auto-édition. Une première pour un livre de cuisine gabonais.



A l’heure où la culture gabonaise peine à s’ouvrir au monde, la cuisine se veut être un vecteur de vulgarisation et un outil de soft power. D’ailleurs, cette double récompense pourrait donner davantage un coup de pouce à cette œuvre litteraire aux élans culturels de toucher de nouveaux marchés majeurs via la langue de Shakespeare et même le mandarin. Pour information, les Gourmand Awards ont vu le jour en 1995 avec pour objectif de récompenser les meilleurs livres de cuisine et du vin.

Esther Kengue

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris