Gabon-Gambie: un onze des Panthères avec Gilchrist Nguema et Kanga ?

La sélection nationale du Gabon croise le fer avec celle de la Gambie ce soir à 20h00 au stade rénovation de Franceville dans un match comptant pour les éliminatoires de la Can 2021 au Cameroun. Pour cette rencontre, face aux Scorpions, la rédaction de Gabon Media Time se livre au jeu des pronostics vous donnant la composition probable des 11 Panthères qui vont débuter cette rencontre cruciale.

En l’absence de certains cadres notamment en défense et dans l’entrejeu et au regard des observations au terme de la séance nocturne d’hier soir à Franceville, le coach Patrice Neveu, sans surprise et sans prendre de risque, devrait opter pour son 4-3-3, schéma qu’il a installé dès son arrivée dans la tanière.

Pour animer ce schéma tactique classique et tout aussi moderne, le technicien français pourrait placer dans le but, le portier évoluant dans le championnat Luxembourgeois et titulaire depuis le départ de Didier Ovono. Il s’agit de Mfa Mezui.

La charnière centrale est l’une des grosses interrogations de ce match en l’absence du défenseur de Sivasspor Aaron Appindangoye. Sydney Obissa qui n’avait pas donné satisfaction contre le Bénin ne devrait pas être reconduit. Gilchrist Nguema tiendrait donc la corde pour former la charnière centrale avec le capitaine du FC Dijon en France Bruno Ecuele Manga. En latérale droit, Palun sera aligné. A gauche, Yowan Obiang, de retour, complètera la défense à 4 de Neveu.

Pour faire le jeu en milieu. Exit Mario Lemina, blessé, le retour d’André Biyogo Poko est un bol d’air pour le sélectionneur Patrice Neveu. Nul doute qu’il sera associé à Didier Ibrahim Ndong à la récupération. En meneur de jeu, deux candidats sont éligibles. Kanga Guelor, annoncé blessé, s’est entraîné normalement et pourrait peut–être tenir sa place. Dans ce cas, le poste pourrait échoir à Lévy Clément Madinda pour former le trio dans l’entrejeu.

En attaque, Si dans l’axe Aubameyang, capitaine sera aligné, à gauche, parce qu’il s’est imposé, le poste sera certainement occupé par Jim Allevinah. La seule inconnue reste l’état de forme de Denis Bouanga, arrivé tard dans la nuit de mercredi à jeudi. Il pourrait être préservé pour une éventuelle entrée au cours de la rencontre. Ce qui laisse la place soit à Aaron Mopendza qui s‘est déjà montré à son avantage dans cette position face à L’Angola, soit et ce serait une surprise, la titularisation de Fahd Moubeti Nzengue.