Gabon-Gambie: Un joueur gambien testé positif à la Covid-19 à quelques heures de la rencontre

Alors que les sélections gabonaise et gambienne doivent croiser le fer ce jeudi à 20 heures pour un des matchs de la double confrontation comptant pour les éliminatoires de la Can 2021 au Cameroun, une alerte covid-19 vient d’être donnée dans l’équipe des Scorpions de la Gambie. Il s’agit de Sulayman Marreh, milieu de terrain qui a été testé positif mardi dernier. Ce dernier est donc tout naturellement forfait pour la rencontre de ce soir.

C’est par le biais d’un communiqué émanant du site officiel de la fédération gambienne de football qu’a été relevé un cas de Covid-19 au sein du groupe des Scorpions. Le joueur atteint par le coronavirus selon le communiqué est Sulayman Marreh le milieu de terrain défensif et titulaire de la sélection gambienne sociétaire de La Gantoise, club évoluant en Jupiter league, première division belge.

Selon la fédération gambienne Sulayman Marreh se serait révélé positif à la Covid-19 à l’issue des tests obligatoires effectués mardi 10 novembre à Libreville, sur l’ensemble de la délégation gambienne. « Sulayman Marreh est donc forfait pour le match de ce soir et il restera à l’isolement à Libreville jusqu’à ce qu’il ait un test négatif » a-t-on pu lire.

Est-il le seul à être contaminé ? Les autorités se sont-elles assurées de la négativité des autres joueurs et de l’ensemble du staff gambien ? Pour l’heure, le match semble être maintenu, nonobstant ce cas de Covid-19. À maintenant quelques heures de la rencontre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2021 vers laquelle tous les regards des Gabonais sont tournés, cette nouvelle, on l’espère ne perturbera pas la concentration de nos Panthères qui n’ont qu’une mission: prendre les 3 points.