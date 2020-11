Gabon-Gambie: Patrice Neveu décidé à prendre les 3 points de la victoire en dépit des absents

A quelques heures de la rencontre cruciale et décisive comptant pour les éliminatoires de la Can 2021 face à la Gambie, le sélectionneur national des Panthères du Gabon est plutôt optimiste. Un optimisme qu’il garde en dépit de l’absence de plusieurs de ses cadres tels que Kanga Guelor et Mario Lemina et qu’il compte transmettre à ses poulains afin de prendre les 3 points. En tout cas Patrice Neveu est déterminé.

Le manager des Panthères y croit dur comme fer. Les 3 points jeudi soir face aux Scorpions de Gambie à Franceville sont possibles et selon le technicien, à la portée de ses garçons. Pour les avoir côtoyé depuis plus d’un an, Patrice Neveu sait certainement pourquoi il le dit. Excepté le faux pas contre le Bénin récemment en amical, les hommes de Neveu avaient jusque-là livré des prestations de très belle facture.

Pour le sélectionneur national, glaner 3 points à Franceville, n’est pas une entreprise impossible. « Nous avons des arguments à faire valoir, pour nous imposer », a lancé Patrice Neveu. L’idéal pour le tacticien français serait de bien négocier la première manche à Libreville. « Tout compétiteur envisage le meilleur au départ. La première chose à faire, c’est de prendre trois points à Franceville. Après ce résultat, nous aurons beaucoup d’éléments d’appréciation pour la manche retour », a-t-il ajouté.

Un effort de victoire que le Gabon doit faire non seulement pour sa qualification mais aussi pour son peuple, très passionné et féru de ballon rond. « Je connais l’exigence du public gabonais. Ce public a soif de victoires et de résultats. Ainsi nous allons d’abord gérer le match à la maison en remportant, puis entrevoir la suite de la compétition avec beaucoup de sérénité » a-t-il indiqué.