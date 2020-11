Gabon-Gambie: l’inquiétante disette du duo Aubameyang-Bouanga

A deux jours du match contre les Scorpions de Gambie qui espèrent prendre des points contre une sélection gabonaise dans le doute après une affligeante défaite contre les Ecureuils du Bénin, c’est la disette du duo d’attaque des Panthères qui inquiète. Il faut dire qu’avec seulement quatre buts inscrits en dix huit matchs cumulés, le duo phare gabonais inquiète au plus haut point.

Défaits respectivement par Aston Villa et l’Olympique Lyonnais ce week-end, Arsenal et Saint-Étienne n’y arrivent pas en ce début de saison. Onzième pour l’un et quinzième pour l’autre, les deux clubs paient surtout l’inefficacité actuelle de leurs deux attaquants vedettes à la peine en ce début de saison, fortement marqué par la pandémie de Covid-19 qui oblige les clubs à jouer à huis clos.

En effet, auteur respectivement de 10 et 22 buts la saison dernière, Pierre Emerick Aubameyang et Denis Bounga n’en sont pour l’heure qu’à un cumul de 4 buts, le tout en 18 matchs. Une disette plutôt inquiétante pour des attaquants de ce niveau. Ponctuée pour l’un par un penalty raté face à Lyon ce dimanche, et par une prestation fantomatique pour l’autre, cette période de disette est d’autant plus inquiétante que se profilent à l’horizon deux matchs cruciaux pour les Panthères.

Casse–tête chinois ou véritable chance pour Patrice Neveu de relancer ses deux stars, ces deux matchs face aux Gambiens pourraient offrir aux deux joueurs l’opportunité d’enfin lancer leurs saisons. Face à des Scorpions co-leaders du groupe D, ils n’auront donc pas le droit à l’erreur, d’autant plus qu’ils sont les leaders d’un groupe en quête de repères.