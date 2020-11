Gabon-Gambie: l’inexplicable présence des frères d’Aubameyang et de Lemina dans la délégation des Panthères

A un peu plus d’une semaine de la première rencontre de la double confrontation entre les Panthères du Gabon et les Scorpions de Gambie, la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) a dévoilé la liste des personnes présentes dans la délégation. Conduite par Pierre Alain Mounguengui président de la Fegafoot, celle-ci contient étrangement les noms des frères Aubameyang (Willy et Catalina), et celle du frère Lemina (Kevin).

Voilà qui devrait susciter énormément d’interrogations dans l’opinion, et remettre une fois de plus en doute le fonctionnement optimal de la fédération gabonaise de football (Fegafoot). Alors que les Panthères du Gabon s’apprêtent à défier la Gambie pour une double confrontation cruciale, un fait vient une nouvelle fois jeter l’opprobre sur la cohésion et l’harmonie d’un groupe déjà fragile.

En effet, alors que le public gabonais s’imaginait voir se déplacer une délégation restreinte à Banjul du fait des contraintes liées à la Covid-19 et des restrictions budgétaires annoncées, ce sont pas moins de 23 membres du staff qui iront en Gambie. 23 membres parmi lesquels Willy Aubameyang, Catalina Aubameyang et Kevin Lemina, qui ne sont autres que les frères de Pierre Emerick et Mario.

Déjà coutumier du fait par le passé, la star des Gunners d’Arsenal qui plaidait pourtant pour plus de rigueur et de professionnalisme au sein de la Fegafoot, se voit donc pris à son propre piège tant la présence de ses frères est inexplicable. Idem pour Mario Lemina, qui a réussi à intégrer son frère Kevin dans cette délégation. Des incongruités quand on sait que cette liste ne contient quasiment aucun journaliste sportif.

Avec la présence en première ligne de leur père Pierre Aubame qui n’est autre que le manager général des Panthères du Gabon, ce sont donc quatre membres de la famille Aubameyang qui effectueront le déplacement à Banjul. Si l’on y ajoute les 20 autres membres du staff, c’est donc une délégation de 23 personnes qui se retrouvera en Gambie aux frais du contribuable puisque « les frais de transport, d’hébergement, de restauration et de mission sont à la charge du budget du ministère de la Jeunesse et des Sports » comme le souligne cette note datée du 2 novembre dernier.