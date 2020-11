Gabon-Gambie: la belle première de Gilchrist Nguema sous le maillot des Panthères

Passé par le Portugal notamment par les clubs de GD Tourizense, Sertanense et brièvement par le Benfica de Macau, filiale du Club Lisboète, le jeune défenseur central Gilchrist Nguema a enfin fait ses débuts avec la sélection. Aligné dans ce match hautement important face à la Gambie par Patrice Neveu, le natif de Libreville a rendu une copie propre aux côtés de Bruno Ecuele Manga.

Au coeur d’une polémique inutile il y a plus d’un an après sa sélection par Daniel Cousin pour, à l’époque, affronter les Hirondelles du Burundi à Bujumbura, le jeune défenseur central de 24 ans Gilchrist Nguema a enfin pu défendre les couleurs de la nation. Dans un match capital face aux Scorpions de Gambie, le jeune joueur du Maccabi Ahi Nazareth en Israël a rendu une copie propre.

En effet, aligné aux côtés du vétéran Bruno Ecuele Manga, le joueur passé notamment par les clubs de GD Tourizense, Sertanense et brièvement par le Benfica de Macau (club filiale du Club Lisboète), a brillé par sa solidité et sa stabilité. Propre dans ses relances, juste dans ses interventions et rugueux quand cela s’est avéré nécessaire, le jeune international de 24 ans a démontré qu’il est bel et bien l’avenir de la sélection à ce poste.

Crédité d’un 7 par notre rédaction, le joueur qui s’est montré à l’aise dans son rôle, pourrait donc s’inscrire sur la durée aux côtés soit d’Aaron Appindangoye soit du jeune Sidney Obissa (bien que celui-ci se soit montré fébrile face aux Ecureuils du Bénin en amical). Boosté par Patrice Neveu qui entend « donner leurs chances aux jeunes », le natif de Libreville qui a su répondre sur le terrain à ses détracteurs, pourrait devenir le prochain taulier de la défense centrale gabonaise.