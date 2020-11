Gabon-Gambie: «ils ne vont pas nous décourager», le message fort d’Aubameyang à ses coéquipiers

Bien qu’ils aient été retenus de 23 heures à 6 heures du matin à l’aéroport de Banjul alors qu’ils doivent affronter les Scorpions ce lundi en fin d’après-midi dans le cadre du match retour des éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun, les Panthères du Gabon ne se sont pas laissé abattre. Ainsi, à l’image de leur capitaine Pierre Emerick Aubameyang qui a déclaré « ils ne vont pas nous décourager, pas aujourd’hui », les joueurs de Patrice Neveu sont gonflés à bloc.

Victorieux 2-1 des Scorpions de Gambie jeudi dernier à Franceville grâce au duo Bouanga-Aubameyang, les Panthères ont été désagréablement surpris à leur arrivée à l’aéroport de Banjul. Assis ou couchés à même le sol comme on a pu le voir à travers des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux, Patrice Neveu et ses joueurs ne se sont pourtant pas laissé abattre.

En effet, loin de considérer cette épreuve comme insurmontable malgré le contexte, Aubameyang, Bouanga et leurs coéquipiers se sont montrés galvanisés. Dans une vidéo devenue virale, le capitaine des Gunners a d’ailleurs remonté le moral de ses coéquipiers en indiquant « ils ne vont pas nous décourager, pas aujourd’hui ».

A travers ce message clair et limpide à l’endroit de ses coéquipiers et de ses adversaires, le joueur d’Arsenal s’est voulu confiant. Il faut dire qu’en cas de victoire ce lundi, les Panthères gagneront également leur ticket pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 au Cameroun. Motivées, excitées à l’idée de jouer ce match, les Panthères entendent donc déjouer le piège tendu par les Gambiens.