Gabon-Gambie: des «frais de mission, d’hébergement et de restauration» payés par le contribuable aux frères Lemina et Aubameyang

Alors que le budget 2021 a été largement revu à la baisse du fait de la pandémie de Covid-19 qui obère les perspectives économiques de l’Etat gabonais avec notamment un secteur pétrolier qui vacille, le ministère de la « dépense » semble continuer à autoriser et s’autoriser, des décaissements pour le moins superflus. Ainsi, malgré les difficultés liées à l’entretien des routes par exemple, l’Etat gabonais s’autorise à payer « frais de mission, d’hébergement et de restauration » aux frères d’un des joueurs de football les mieux payés au monde.

Gabon-Gambie qui se jouera dans quelques jours devrait faire couler encre et salive dans l’opinion. Si sur le plan sportif, Patrice Neveu et ses joueurs sont attendus après un bien triste revers face aux Ecureuils du Bénin en amical, sur le plan extra-sportif, certains joueurs dont le leader et capitaine Pierre Emerick Aubameyang et le milieu de terrain Mario Lemina, pourraient avoir des comptes à rendre.

Absents du dernier rassemblement pour des raisons « obscures », les deux joueurs convoqués par Neveu, viennent de briller par un écart qui pourrait écorner un peu plus leur image auprès du public gabonais. En effet, alors que leur participation à cette rencontre demeure incertaine, ces derniers ont réussi à intégrer dans la délégation officielle, leurs frères.

Ainsi, pour accompagner les 23 Panthères à Banjul dans quelques jours, on retrouvera Willy, Catilina Aubameyang et Kevin Lemina, trois personnes non indispensables au groupe, mais qui bénéficieront pourtant de « frais de transport, d’hébergement, de restauration et de mission à la charge du budget du ministère de la Jeunesse et des Sports ». Une situation inquiétante à l’heure où le football gabonais a besoin de stabilité.

Déjà inutilement imposante puisque composée de 19 membres de la fédération, cette délégation va donc s’agrandir de trois membres dont l’impact pourrait être nocif et créer d’inutiles tensions dans le vestiaire. Étonnante, la présence de ces « frères de…» vient mettre en doute le professionnalisme de joueurs évoluant pourtant au plus haut niveau, puisqu’il est difficile d’imaginer “PEA” et ”Leminade”, imposer la présence de leurs frères au sein de leurs clubs respectifs.