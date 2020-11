Gabon-Gambie : Aubameyang attendu comme le messie

Arrivé ce lundi dans la tanière des Panthères après quelques incertitudes, le capitaine des Panthères du Gabon Pierre Emerick Aubameyang sera très attendu. Buteur pour la dernière fois avec la sélection le 8 septembre 2018 dans un match face au Burundi, l’international gabonais aura donc à cœur de prouver qu’il est définitivement l’un des « meilleurs joueurs de l’histoire du continent » comme l’a souligné Tom Saintfiet sélectionneur gambien.

Après de nombreuses incertitudes liées à sa participation à ce match crucial face aux Scorpions de Gambie ce jeudi 12 novembre à 20 heures, Pierre Emerick Aubameyang sera bien de la partie. Le capitaine des Gunners et des Panthères dont l’arrivée en jet privé ce lundi soir a une fois de plus défrayé la chronique, aura donc à coeur de briller à nouveau sous le maillot vert, jaune et bleu.

En effet, après un peu plus de deux ans de disette sous le maillot de la sélection, le meilleur buteur d’Arsenal qui s’est dit « prêt et préparé pour ce match », aura l’occasion de faire taire les critiques à son encontre. Buteur patenté avec son club malgré un début de saison plutôt timide jusque-là, l’ancien Milanais devra retrouver ses sensations en sélection, lui dont le dernier pion remonte au 8 septembre 2018 dans un match face au Burundi.

Épaulé dans cette mission par un milieu de terrain composé de Ndong-Poko-Madinda, et par le duo Allevinah-Bouanga en attaque, l’ancien Borussen devra prouver toute sa valeur à un public qui l’attend comme le messie. Mieux, dans cette double confrontation aux allures de finale du groupe D, le capitaine devra guider ses troupes pour conserver la tête et mettre la pression sur le Congo.