Gabon-Gambie: arrivé dans la tanière, Aubameyang se dit «prêt» et entend «donner le maximum»

Arrivé en grande pompe ce mardi soir dans la tanière des Panthères du Gabon, Pierre Emerick Aubameyang n’a pas caché son enthousiasme à la veille d’un premier match importantissime pour la sélection gabonaise dans l’optique d’une qualification pour la prochaine CAN. Se disant « prêt et préparé » pour ce match, le capitaine des Gunners d’Arsenal entend « donner le maximum ».

A un peu plus de 24 heures d’un match importantissime face aux Scorpions de Gambie, les Panthères du Gabon sont quasiment au complet et réunies dans leur camp de base situé à Bongoville dans la province du Haut-Ogooué. Tête de proue d’une équipe revancharde qui aura à coeur de prouver que l’absence à la dernière CAN n’était qu’un accident de parcours, Pierre Emerick Aubameyang est arrivé ce mardi soir dans la tanière.

Entre enthousiasme et confiance, le capitaine des Panthères et des Gunners d’Arsenal s’est montré sûr de sa force. Se disant « prêt et préparé » pour cette rencontre comptant pour la troisième journée des éliminatoires, Aubameyang a montré toute sa confiance en ce groupe homogène bien que marqué par l’absence de Mario Lemina et Kanga Guelor.

Prêt à « donner le maximum » sur le terrain, l’homme qui vaut 20 millions d’euros par saison dans le nord de Londres, sera donc très attendu et ses moindres faits et gestes seront tout aussi scrutés. Néanmoins, au–delà du capitaine, c’est tout le groupe des Panthères qui devra démontrer au public son amour pour ce maillot. Public qui n’attend ni plus ni moins qu’une victoire.