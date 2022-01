Gabon: Gaël Koumba Ayouné acquitté, Hoffmann condamné !

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce vendredi 21 janvier 2022 que Gaël Koumba Ayouné alias « le Général du mapane » et Hoffer Edou Mvé alias « Hoffman » ont été fixés sur leur sort par la Cour correctionnelle de Libreville. Fortunes diverses puisque le premier cité a été acquitté tandis que le second a écopé d’une peine d’emprisonnement de 4 ans dont 3 ans ferme assortis d’une amende de 2 millions de Fcfa pour d’incitation à la révolte et d’outrage au chef de l’Etat

Deux semaines après leur comparution devant la Cour correctionnelle de Libreville, Gaël Koumba Ayouné alias « le Général du mapane » et Hoffer Edou Mvé alias « Hoffman » ont enfin été fixés sur leur sort. Après un examen approfondi du dossier, la Cour de céans a rendu un délibéré qui a étonné plus d’un. Et pour cause, les présumés instigateurs du mouvement citoyen de masse baptisé le « concert des casseroles », ont connu un jugement différent.

Pour ce qui de Gaël Koumba Ayouné, il ressort que ce dernier avait préalablement bénéficié d’un « non lieu partiel pour les chefs d’ accusation d’outrage au chef de l’ Etat et aux forces de police ». Pour la Cour aucune élément à charge n’a été retenu contre lui pour les chefs d’accusation restant à savoir incitation à la révolte et association de malfaiteurs.



Quant à Hoffer Edou Mvé, la peine a été lourde. En effet, le Tribunal correctionnel de Libreville « a reconnu Hoffman coupable des délits d’incitation à la révolte et d’outrage au chef de l’Etat. En répression, il a été condamné à 4 ans de prison dont 3 ans ferme, avec 2 millions de Fcfa d’amende », rapporte l’ONG SOS prisonniers Gabon.