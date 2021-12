Gabon: Gabosep Oyem épinglé pour mauvaise conservation des corps

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 09 décembre 2021, la coordination générale du service d’hygiène municipal d’Oyem a procédé à une descente sur le terrain. Au cours de celle-ci, il lui a été permis de découvrir les conditions de conservation des corps au sein de Gabosep, unique maison des pompes funèbres dans la province du Woleu-Ntem, rapportent nos confrères de RTG Oyem.

Entrant dans le cadre des contrôles inopinés intensifiés depuis un moment par différentes municipalités à travers l’inspection générale d’hygiène publique, l’opération qui a eu lieu le jeudi 09 décembre 2021 dans la ville d’Oyem, vient mettre en lumière à la fois les dérives de certaines structures et le manque de scrupule de certains opérateurs économiques. Ainsi, le chef de mission Patrice Eyi Nzanga technicien en génie sanitaire a pu constater de nombreuses dérives.

L’inspection générale d’hygiène de la ville d’Oyem a mis le doigt sur de nombreuses irrégularités de Gabosep de la localité. « Le non-respect des normes de réfrigération des corps, les corps restent sans identification, c’est donc au regard du parent que l’on reconnaît qu’il s’agit bien d’un tel, pratiquement empilé les uns sur autres. Les eaux issues du traitement et autres déchets biomédicaux, sont directement déversées dans la nature par le moyen d’une fosse septique qui ne répond pas aux normes de sécurité sanitaire » rapporte RTG Oyem.

Signe à la fois de négligence et de désinvolture, cette attitude de certains opérateurs économiques témoigne également du laxisme de certaines administrations. Lesquelles devraient plus souvent procéder à des descentes sur le terrain afin de s’assurer que le respect des normes sanitaires et hygiéniques est de mise. Gageons que cette action de la coordination générale du service d’hygiène municipal d’Oyem soit pérenne et serve d’exemple à d’autres à travers le pays.