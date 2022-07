Gabon: GabKulture Events promeut la 2ème édition du SAMEAU auprès des autorités

Ecouter cet article Ecouter cet article

En prélude à la seconde édition du Salon des métiers de l’audiovisuel et du numérique (SAMEAU) qui se tiendra du 21 au 24 septembre prochain, l’équipe de GabKulture Events, initiateur dudit projet, a récemment échangé avec les responsables des ministères de la Communication et de l’Economie numérique. Il était question lors de ces rencontres de présenter l’objectif de cet événement mais aussi solliciter le soutien de ces départements ministériels.

En effet, l’équipe de Gab Culture Events a échangé tour à tour avec le Secrétariat général du Ministère de la Communication Alex Bongo Ondimba et Jean Joseph Gomez et Rodrigue Ndoumadiamba respectivement directeur de cabinet et secrétaire général du ministère de l’Economie numérique. Au menu de ces rencontres, présenter les métiers de l’audiovisuel et du numérique.

Le comité d’organisation dirigé par Jennifer De Mayombo a donc tenu à faire un point de l’état d’avancement des préparatifs de l’édition 2022 du SAMEAU. Un événement qui se tiendra du 21 au 24 septembre prochain, autour du thème La transformation de l’audiovisuel par le numérique et qui devrait réunir l’ensemble des acteurs du secteur de la communication.

Après la présentation de la 2ème édition du SAMEAU, le comité d’organisation a émis le souhait de voir les métiers du numérique, plus présents cette année durant l’événement. Ainsi, le ministère par la voix de son secrétaire général, s’est engagé à jouer son rôle de facilitateur, auprès des structures spécialisées dans le numérique.

Pour rappel, le SAMEAU est une plateforme qui rassemble l’ensemble des professionnels de la communication et du numérique au Gabon. Son objectif est de renforcer les capacités des amateurs, passionnés et professionnels de la communication, de susciter des vocations, de valoriser les médias locaux et d’échanger sur les perspectives d’avenir de ces derniers.

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris