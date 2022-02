Gabon: François Amégasse et Zita Mbanangoye en attente de la régularisation de leur salaire depuis 3 ans

Ecouter cet article Ecouter cet article

François Amégasse et Zita Mbanangoye, anciens membres du staff de Daniel Cousin et occupant respectivement les fonctions de manager général et sélectionneur adjoint des Panthères du Gabon ont à l’occasion d’un point de presse, dénoncé la négligence dont ils sont victimes. En effet, les deux anciens internationaux qui ont été nommés le 25 septembre 2018, n’ont toujours pas perçu leurs dix mois de salaire et en appellent à l’intervention du chef de l’État, Ali Bongo Ondimba.

Après plus de 10 mois sans salaire, François Amégasse et Zita Mbanangoye n’en peuvent plus de la négligence et du mutisme dont font preuve le ministère des Sports. Ces derniers réclament sans délai le paiement intégral de leur dû, qui s’élève aujourd’hui à 80 millions de FCFA. Mais aussi de la redevance des primes qui avaient été promises lors de la signature de leurs contrats.

François Amégasse et Zita Mbanangoye les deux plaignants ne comprennent pas ce traitement après plusieurs mois au service de l’équipe nationale de football. « Curieusement, nous n’avons perçu en tout et pour tout que nos primes. Ni les 6 mois de service plein, ni les 4 mois supplémentaires, pour un total de 50 et 30 millions ne nous ont été remis. L’argent s’est-il envolé dans la nature ou serait-il tombé dans la poche d’un particulier du Trésor ou du ministère des Sports ? » s’interrogent-ils.

Du côté du ministère des Sports, Franck Nguéma aurait reçu une lettre d’information de la situation des deux hommes le 18 juin 2019. Mais malgré les promesses de régularisation de leur situation, rien n’est fait plus de trois ans plus tard. « Il nous a envoyé chez son directeur de cabinet mais ce dernier nous a toujours dit que c’est le ministre qui peut résoudre notre problème », a déclaré François Amégasse.

Une situation qui va en contradiction avec l’annonce faite le 25 mars 2020 par le ministre des Sports de l’épuration de la dette due aux anciens sélectionneurs et managers, à hauteur de 68%. Un montant de 1,7 milliard était annoncé sur les 2,5 milliards de dette. Face à ce silence de leur tutelle, les deux anciens membres du staff s’en remettent désormais au chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba. « Trois ans, c’est un peu trop. N’ayant pas de suite malgré les assurances du ministre des Sports, nous nous en remettons à la bonté de cœur du Chef de l’Etat pour un heureux dénouement de ce dossier », a déclaré Zita Mbanangoye. Gageons que ce cri de détresse soit entendu et débouche sur la résolution et le paiement de leur dû.