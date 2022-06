Gabon: Franck Nguema veut s’inspirer du modèle cubain dans le domaine du sport

Ecouter cet article Ecouter cet article

À La Havane depuis le mardi 14 juin 2022 dans le cadre d’une visite de coopération, le ministre des Sports Franck Nguema s’est entretenu avec les autorités cubaines. Pour le membre du gouvernement, il s’agira de s’inspirer du modèle sportif de Cuba afin de « relancer les accords bilatéraux » dans ce domaine aux enjeux multiples.

Préoccupé par la relance du sport comme levier de développement et outil de soft power, Franck Nguema séjourne depuis le mardi 14 juin dernier à La Havane, capitale politique de Cuba. S’inscrivant dans la coopération sud-sud initiée par le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba en 2017, cette visite permettra au membre du gouvernement de s’imprégner du modèle sportif cubain.

Pour Franck Nguema « Cuba est une puissance mondiale sportive », a-t-il souligné via sa page Twitter. En constante mutation, le domaine du sport gabonais est en quête d’expertises diverses et variées en vue de le rendre davantage performant. D’ailleurs, le membre du gouvernement a d’ores et déjà annoncé qu’il s’agit de « relancer la coopération dans le domaine du sport », a-t-il indiqué.



Pour information, les autorités cubaines s’appuient sur l’Institut national du sport, de l’éducation physique et des loisirs (INDER). Véritable catalyseur de la sphère sportive, ce centre a été mis en place dès 1961 par Fidèle Castro avec pour ambition de faire du sport un outil d’émancipation et de valorisation. Depuis peu, le programme encourage toute la population à la pratique sportive, y compris les handicapés: le plan national d’efficience physique. Nul doute que le Gabon en sortira grandi.