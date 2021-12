Gabon: Franck Nguema suspend «Capello» de ses fonctions !

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la faveur d’une déclaration faite ce jour devant la presse nationale et internationale que le ministre des sports Franck Nguema a tenu à réagir au récent scandale inhérent à des accusations d’abus sexuels sur des footballeurs mineurs qu’aurait perpétrés Patrick Assoumou Eyi alias « Capello ». Prenant le taureau par les cornes, le membre du gouvernement a annoncé la suspension de l’ancien sélectionneur des panthères U-17, le temps de l’enquête.

C’est assurément une décision forte que vient de prendre l’exécutif dans les révélations scandaleuses d’abus sexuels dont le principal bourreau ne serait autre que le célèbre coach et détecteur de talents, Patrick Assoumou Eyi dit « Capello ». En effet, le ministre des Soorts Franck Nguema s’est dit préoccupé au plus haut point par cette affaire qui vient éclabousser les efforts du gouvernement à redorer l’image quelque peu terne du football gabonais.

« Pour le Chef de l’État c’est une affaire très grave », a-t-il indiqué. En réaction, le membre du gouvernement a annoncé une pile de mesures disciplinaires prises à l’encontre du mis en cause et qui devront être mises en branle par les responsables de la Ligue de Football gabonaise . Ainsi, en attente des conclusions d’une enquête méticuleusement menée par les autorités compétentes, Patrick Assoumou Eyi est suspendu de ses fonctions de Directeur technique à la Ligue de Football de l’Estuaire (LFE).

Une mesure temporaire qui pourrait faire couler beaucoup d’encre et de salive de la part des proches du coach « Coach Capello ». Lesquels y verraient une livraison à la vindicte populaire où l’ancien sélectionneur des panthères U-17 est d’emblée jugé coupable. Un second coup porté à l’encontre de Patrick Assoumou Eyi qui fait les choux gras de la presse nationale et internationale depuis quelques heures. Notons que pour l’heure seule la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) et le responsable des médias de ladite institution Pablo Moussodji Ngoma ont apporté leur soutien à leur collaborateur.