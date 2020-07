Gabon: Franck Nguema répond à Bruno Fuchs

Suite à la sortie dans l’hémicycle français ce mercredi 8 juillet 2020 aux termes de laquelle, le député Modem et apparenté du Haut-Rhin Bruno Fuchs a déclaré que le chef de l’État actuel, « Ali Bongo Ondimba n’était plus en capacité de diriger le pays depuis plusieurs mois», le ministre gabonais des Sports et député du 2ème siège de la commune d’Akanda n’a pas tardé à réagir en précisant notamment que les « les Institutions gabonaises fonctionnent et sont stables ».

Le ministre des Sports Franck Nguema n’aura pas attendu pour répondre à Bruno Fuchs, député français Modem et apparenté qui à l’occasion des débats lors de la première sortie à l’Assemblée nationale du nouveau Gouvernement Jean Castex a affirmé qu’au Gabon, depuis son accident vasculaire cérébral (AVC) survenu en octobre 2018 à Riyad, en Arabie saoudite, le chef de l’État Ali Bongo Ondimba « n’est plus en mesure de présider son pays depuis 18 mois en raison de son état de santé », dans une question à l’endroit de Jean-Yves Le Drian sur la politique française en Afrique.

Seulement quelques heures après que cette sortie eut été publiée sur les médias et réseaux sociaux Franck Nguema a répondu à Bruno Fuchs député du MoDem et président délégué de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie sur sa page Facebook, en estimant que « le Gabon peut se passer des jugements de valeur » de l’élu à l’Assemblée nationale française qu’il qualifie de « communicant très actif en Afrique ».

Pour Franck Nguema, député indépendant du 2ème arrondissement de la commune d’Akanda et ministre des Sports, soutien d’Ali Bongo Ondimba la sortie du député du Haut-Rhin n’a pour but que de « “déstabiliser la clef de voûte” des Institutions gabonaises qui fonctionnent et sont stables », a-t-il précisé.