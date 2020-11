Gabon: Franck Nguema rassure sur la reprise des travaux du stade omnisport

Symbole du manque de diligence de l’Etat gabonais dans l’élaboration et la réalisation de ces nombreux projets, le stade omnisport dont la réhabilitation lancée en 2009 est à l’arrêt depuis plusieurs années devrait finalement être remis au goût du jour. C’est en tout cas l’annonce faite par le ministre en charge des Sports Franck Nguema via sa page Facebook, qui a annoncé que l’infrastructure sportive « aura un autre visage à court terme ».

Situé en plein coeur de Libreville, à deux pas d’un palais des Sports financé à hauteur de 22 milliards de Fcfa et remboursé par le contribuable, le stade omnisport de Libreville fait peine à voir. Prévu pour accueillir la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football en 2012, ce stade dont les travaux ont débuté en 2009, reste aujourd’hui une énigme aussi bien en termes de financements que d’importance et même d’impact.

Conscient du caractère problématique de cette infrastructure qui suscite colère et désarroi dans l’opinion, les autorités en tête desquelles le ministre des Sports Franck Nguema viennent d’annoncer un rebondissement. En effet, après des années d’inactivité et un incendie il y a quelques semaines, le stade omnisport devrait avoir « un nouveau visage à court terme » comme l’a révélé le membre du gouvernement.

Si aucune information n’a jusque–là filtré concernant ce « nouveau visage », ni sur la durée des travaux y relatifs, cette annonce suscite déjà espoir et attentes. Néanmoins, avec déjà plusieurs infrastructures sportives présentes aux quatre coins du pays et qui restent pour l’heure peu rentables, on pourrait se demander si la réhabilitation, voire la transformation de ce stade est une réelle priorité.