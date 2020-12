Gabon: Franck Nguema offre près de 2 000 cadeaux aux enfants de sa circonscription électorale

A l’occasion de la célébration des fêtes de fin d’année et plus particulièrement celle de la Noël, le député du 2ème arrondissement de la commune d’Akanda Franck Nguema a procédé le mardi 22 décembre 2020 à la distribution de près de 2000 cadeaux aux enfants recensés dans ladite circonscription électorale. Un geste qui s’inscrit dans la volonté de l’élu d’être au plus proche des populations surtout en cette période de fête ou le sens du partage et de la solidarité doit primer.

« Il suffit d’un regard favorable des aînés envers les plus petits pour que leurs visages se remplissent de sourire », énonce une célèbre citation d’un penseur grec. Cette maxime sied bien à l’action menée par le député du deuxième arrondissement de la jeune commune d’Akanda, qui en cette période de fête de Noël a tenu à offrir le sourire aux enfants de sa circonscription.

En effet, l’honorable député et sa suppléante Anguillet Jeanne Prisca, ont décidé d’égayer les enfants en procédant à la remise d’un peu plus de 1855 cadeaux qui ont été distribués aux présents. Une faible mobilisation qui s’explique surtout par le contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19 qui malheureusement n’a pas permis de recevoir l’ensemble des enfants, la distribution se faisant progressivement par groupe de 30 personnes entamée le 22 décembre dernier se termine ce 24 décembre 2020.

Avec cet énième élan solidaire, Franck Nguema démontre un peu plus , son attachement indéfectible à la politique sociale du Président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui vise et prône le partage pour tous. Pour rappel, le mois de novembre dernier, l’élu du 2eme siège de la commune d’Akanda avait remis des kits scolaires pour faciliter la reprise des activités pédagogiques et académiques après une longue pause de 8 mois.