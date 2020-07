Gabon: Franck Nguéma maintenu au ministère des Sports

Nommé en janvier 2019 sous Julien Nkoghe Bekale, Franck Nguema a été maintenu par le nouveau premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda. Dans un ministère des sports qu’il contribue à valoriser depuis son arrivée avec de nombreuses préoccupations satisfaites, Franck Nguema a donc vu la confiance de l’exécutif lui être renouvelée.

En déclinant son équipe gouvernementale ce vendredi 17 juillet, Rose Christiane Ossouka Raponda a on peut le dire, décidé de faire du neuf avec du vieux. Et pour cause, certaines personnalités se sont vus reconduites. C’est le cas de l’actuel ministre des Sports et de la vie associative Franck Nguéma, qui a vu la confiance de l’exécutif lui être renouvelée.

En effet, à la tête du département Sport depuis janvier 2019, l’ancien ministre délégué auprès du ministre d’Etat chargé des Forêts et de l’Environnement, a notamment permis de redorer le blason d’un ministère en perte de vitesse depuis quelques années. Très actif voire « remuant » comme l’expliquait il y a quelques mois un de ses collègues au gouvernement, Franck Nguéma aura donc la possibilité de poursuivre son oeuvre.

Avec de nombreux chantiers en cours dont la régularisation de la situation des agents de l’Agence nationale de gestion des infrastructures sportives et culturelles (Anageisc) et celle des agents de la Commission Nationale de l’Organisation et de gestion des événements et manifestations à caractère national et international (Cnogemcni), Franck Nguema aura donc la possibilité de poursuivre sa mission.

Une mission qui devrait également s’articuler autour de la redynamisation des nombreux sports laissés à l’abandon faute d’implication, d’attention et de vision. A noter que l’ex-nouveau membre du gouvernement devra également, démontrer ses qualités pour développer le pan “Vie associative” qui devrait un peu plus être pris en compte.