Gabon: Franck Nguema lance le processus de «redynamisation des fédérations sportives nationales»

Ce jeudi 26 novembre 2020 la salle de réunion du ministère des Sports a servi de cadre à une rencontre entre Franck Nguéma et les présidents des différentes fédérations sportives nationales. Au menu de ces échanges portant sur « la redynamisation desdites fédérations », la présentation du plan quadriennal dénommé « Olympiade 2021-2024 » visant notamment à préparer les athlètes gabonais aux prochaines échéances, et le nouveau partenariat ministère-fédération (NPMF).

En lançant ce jeudi 26 novembre la « réforme Olympiade 2021-2024 pour la redynamisation des fédérations sportives nationales », le ministre des Sports Franck Nguema a réitéré la volonté des autorités de « faire du Gabon une nation sportive de premier rang en Afrique ». Et pour cause, fixant le cap pour les jeux olympiques de Paris en 2024, cette réforme devrait, à terme, aboutir à la professionnalisation du Sport dans le pays.

En effet, entouré des présidents des 21 fédérations sportives nationales qui ont répondu favorablement à son appel, le membre du gouvernement a décliné son ambition, et présenté les grandes lignes du nouveau partenariat ministère-fédération (NPMF). Axé à la fois sur la formation, le suivi médical des sportifs, la promotion et la vulgarisation des différentes disciplines et la promotion de l’excellence sportive, ce nouveau partenariat devrait « permettre la reprise des compétitions sportives sur l’ensemble du territoire ».

Présenté à l’orée des Olympiades de Paris en 2024, ce plan quadriennal qui s’accompagne de « contributions aux différentes fédérations de la part de l’Etat », devrait faciliter « la participation de nos athlètes aux compétitions internationales » comme l’a souligné Franck Nguema. Salué par les présidents des fédérations, cette réforme présentée sous forme de cahier des charges, se veut donc structurelle et technique.