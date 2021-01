Gabon: Franck Nguema inspecte les travaux des plateaux sportifs réalisés par l’ONDSC

Financés et réalisés par l’Office National du Développement du Sport et de la Culture (ONDSC) par le biais de prestataires privés, les travaux de réhabilitation et de construction des plateaux sportifs du « Grand Libreville » vont bon train. C’est le constat qui a pu être fait par le ministre des Sports Franck Nguema, en visite sur ces chantiers ce vendredi 15 janvier 2021.

Accompagné de Joannick Ngomo Obiang, directeur général de l’Office National du Développement du Sport et de la Culture (ONDSC), Franck Nguema, a pu se rendre compte ce vendredi, de l’avancée des travaux de réhabilitation et de construction des différents plateaux sportifs. Situés à l’Université Omar Bongo (UOB), à la Société Gabonaise de transport (Sogatra) et au PK7, ces plateaux sportifs devraient être livrés prochainement.

En effet, lors de cette visite inopinée, le chef du département des Sports, qui a récemment entamé le processus de « redynamisation des fédérations sportives », a pu se rendre compte de l’avancée significative desdits travaux, qui devraient à terme offrir aux jeunes Gabonais, des infrastructures de qualité. Une ambition assumée et partagée par l’actuel DG de l’ONDSC, qui multiplie les initiatives dans ce sens.

Satisfait donc, de l’état d’avancement de ces travaux qui englobent également le projet de Parc Urbain d’Akanda situé au stade d’Angondjé, le ministre des Sports a rappelé qu’ils « s’inscrivent dans L’axe “Sport pour tous et Sport de proximité », voulu notamment par l’exécutif qui a décidé il y a maintenant une dizaine d’années, de faire du sport un levier de développement social et humain.