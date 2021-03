Gabon: Franck Nguema félicite les Panthères «qui ont honoré les couleurs du Gabon»

Présent ce jeudi 25 mars à Franceville aux côtés de l’encadrement des Panthères pour ce match crucial face aux Léopards de RDC, Franck Nguema, ministre de la Jeunesse et des Sports, a pu assister à cette victoire à la fois nette et probante. S’il n’a pas manqué de féliciter les joueurs « qui ont honoré les couleurs du Gabon », le membre du gouvernement a surtout, une nouvelle fois, promis une « qualification de la sélection nationale pour le mondial au Qatar ».

A l’image du président Ali Bongo qui a félicité les Panthères du Gabon pour leur « brillante » qualification à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2022 au Cameroun, le ministre des Sports Franck Nguéma n’a lui aussi pas manqué de congratuler Pierre Emerick Aubameyang et ses coéquipiers. Présent à Franceville ce jeudi en fin d’après-midi aux côtés de l’encadrement technique, le membre du gouvernement a pu assister, comme tous les amateurs de football, à cette victoire à la fois nette et probante.

En effet, conscient à la fois de l’importance, de l’enjeu et du jeu produit par les poulains de Patrice Neveu face aux Léopards de RDC, Franck Nguema a insisté au sortir de cette rencontre sur le fait « qu’ils ont honoré les couleurs du Gabon ». Entre fierté et satisfaction, le ministre des Sports qui a également souligné le « travail de longue haleine » de l’encadrement technique depuis la dissolution de l’équipe en 2019, a insisté sur le caractère « symbolique et historique » de cette victoire.



Evoquant par ailleurs les sujets actuels avec notamment la reprise attendue du National Foot, celui qui a lancé il y a quelques mois la « Réforme olympiade 2021-2024 » pour la redynamisation du Sport au niveau national, a indiqué que les championnats reprendront une fois les conditions réunies, tout en insistant une nouvelle fois sur sa promesse d’emmener les Panthères au Qatar pour le mondial 2022.