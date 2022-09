Gabon: Franck Nguema et Sébastien Bottari «ok» pour l’acte 3 du Run de Masuku

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministre des Sports a reçu le vendredi 9 septembre dernier le Directeur général de la société Everest media, promoteur du « Run in Masuku ». Franck Nguema et Sébastien Bottari ont fait le point sur les contours devant permettre à la course pédestre prévue le 17 septembre 2022 de prendre ses marques pour la 3ème édition.

À une semaine de la tenue de la 3ème édition de la course pédestre baptisée « Run in Masuku » qui est assurément l’un des 10 kilomètres les plus relevés d’Afrique, le patron du Sport au Gabon a fait le tour du sujet avec le promoteur de cet événement de portée internationale. À cet effet, Franck et Sébastien Bottari ont estimé que tout est fin prêt pour le début des hostilités.

Une chose est d’ores et déjà sûre c’est que le dernier virage est amorcé pour les 5.500 athlètes engagés dont 14 professionnels en provenance des montagnes du Kenya. Il est judicieux de préciser que cette 3ème édition relancée après 2 ans d’interruption due à la crise sanitaire liée au Covid-19, intégrera une catégorie des jeunes de 12 ans et plus.

Pour l’occasion, « Ngozo » le perroquet fera le show en sa qualité de mascotte officielle des courses pédestres du Gabon. À l’instar du 10 km de Port-Gentil, cette course est labellisée Road Race par la World Athletics depuis sa deuxième édition. Une aubaine pour le rayonnement de cette discipline sportive au Gabon qui s’inscrit dans la « vision du président de la République Ali Bongo Ondimba », a conclu le membre du gouvernement.