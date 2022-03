Gabon: Franck Nguema et Sébastien Battori actent le calendrier des courses pédestres de POG et FCV

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministre des Sports a reçu ce jeudi 24 mars 2022 le Directeur général de la société Everest media, promoteur du « 10 km de Port-Gentil » et du « Run in Masuku ». Franck Nguema et Sébastien Battori ont échangé autour de la relance de ces deux courses pédestres qui se dérouleront respectivement le 25 juin et 10 août de l’année en cours.

Actuellement en tournée nationale en vue de préparer de manière efficiente la reprise des activités des marathons de Port-Gentil et celui de Masuku, Sebastien Bottari a été reçu par le ministre des Sports Franck Nguema. Une réunion de mise au point finale qui a permis aux deux hommes de scruter les points d’achoppement à éviter en vue de faire vivre aux populations les deux courses les plus rapide et difficile du continent, deux ans après sa dernière édition pour cause de Covid-19.

À ce propos, le membre et son hôte se sont réjouis de la reprise des activités qui ont un double enjeu à savoir promouvoir la discipline et vendre le label vert, jaune et bleu, à l’international. « Dans la continuité de l’audience qui m’a été accordée hier avec le chef de l’État, je suis venu faire le point et les instructions claires qui ont été données. Il était question de présenter le nouveau format de ces courses pédestres avec l’insertion de compétitions pour enfants et la marionnette Ngozo », souligné Sébastien Battori.



Labellisées par la Fédération internationale des associations d’athlétisme ( IAAF), les deux courses pédestres baptisées le « 10 km de Port-Gentil » et le « Run in Masuku » seront enjolivée par la présence des compétitions pour enfants et des animations innovantes afin de marquer cette reprise haletante. Pour information, ces marathons jouissent d’un silver label et maintiendront le tracé classique connu de tous les participants qui pourraient déjà s’y rendre pour faire renaître les automatismes. Une once d’espoir pour l’athlétisme gabonais dirigé par Matthieu Anaclet Taty.