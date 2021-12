Gabon: Franck Nguema en faveur de la «paix sociale» aux côtés du Synajes

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors qu’ils avaient annoncé leur volonté de faire front à leur administration centrale à compter du 13 décembre prochain dans le but de revendiquer leurs droits sociaux avec en point d’orgue les reclassements, les membres du Syndicat national de la Jeunesse et des Sports (Synajes), ont trouvé une oreille attentive aux côtés de leur ministre de tutelle, Franck Nguema. Réunis autour de ce dernier ce vendredi 10 décembre, ils ont notamment reçu l’assurance d’un traitement rapide et efficace de leurs revendications.

Bien décidé à enrayer les velléités de grève générale illimitée du Syndicat national de la Jeunesse et des Sports (Synajes) présidé par Cyrille Macaire Ndzeng Nguema, le ministre des Sports, Franck Nguema, a reçu ce dernier et sa délégation ce vendredi. Dans la salle de réunion du ministère dont il a la charge depuis un peu plus de deux ans, le membre du gouvernement a prôné l’accalmie et surtout la « paix sociale ».

En effet, conscient de la légitimité des revendications du Synajes, axées notamment autour des reclassements des agents du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, Franck Nguéma a prôné le dialogue. Un dialogue matérialisé par l’installation d’un « Comité permanent du dialogue social composé de manière paritaire et collégiale, dans lequel nous allons résoudre, ensemble, de manière apaisée et responsable les problèmes de notre département ministériel » a-t-il souligné.



Favorables à cette démarche consensuelle, les membres du Synajes qui ont insisté sur le fait qu’ils « ne sont pas venus pour faire un procès d’intention ou pour faire des allégations contre qui que ce soit ». « Mais, qu’ils veulent que leurs dossiers de reclassement soient suivis », se sont montrés ouverts à cette démarche. Tournées vers « l’avenir », les deux parties ont donc prôné l’apaisement. Une fin heureuse dans un climat social national tendu. A noter que les revendications du Synajes portent sur pas moins de 80 dossiers.