Gabon: Franck Nguema défend le projet de loi portant création de l’ONDSC devant les sénateurs

Après l’adoption en première lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi portant création, attributions et organisation de l’Office National de Développement du Sport et de la Culture (ONDSC) le ministre des Sports Franck Nguema était face aux vénérables sénateurs ce mardi 03 novembre 2020. Il était question de présenter aux parlementaires cet organisme qui a pour mission la détection et la formation des élites et des acteurs culturels, le financement des activités des fédérations, ligues, associations sportives et culturelles reconnues par l’Etat.

C’est face aux sénateurs membres de la Commission des affaires culturelles, sociales et de la communication, que le ministre des Sports a tenu à présenter pour examen et adoption, ce projet de loi. Pour Franck Nguema, l’ONDSC constitue un outil essentiel pour le développement du sport et de la culture notamment en assurant la mise en œuvre des politiques sportives et culturelles déterminées par le gouvernement.

« L’Office National de Développement du sport et de la Culture est conçu pour être un outil dont les missions essentielles visent à assurer, entre autres, la détection et la formation des élites et des acteurs culturels, le financement des activités des fédérations, ligues, associations sportives et culturelles reconnues par l’Etat », a expliqué le ministre des Sports. Autre aspect dévolu à cet office, la construction des infrastructures sportives de proximité, l’entretien de celles qui existent et leur mise aux normes.

Établissement public à caractère industriel et commercial, l’Office National de Développement du Sport et de la Culture est doté de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie administrative et financière.