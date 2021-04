Gabon: Franck Nguema défend le projet de création de l’Organisation nationale antidopage au Sénat

Ce jeudi 15 avril 2021, le ministre des Sports Franck Nguema était face à la Commission des Affaires culturelles, Sociales et de la Communication du Sénat pour défendre le projet de loi portant création de l’Organisation nationale antidopage du Gabon. Une structure qui aura pour mission de lutter plus efficacement contre le phénomène de dopage dans le sport mais qui s’inscrit également dans la volonté des plus hautes autorités de s’arrimer aux exigences de l’Agence mondiale antidopage (AMA).

Entériné lors du Conseil des ministres du 02 octobre 2020, le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de l’Organisation nationale antidopage du Gabon (ONAD) a été présenté aux vénérables sénateurs de la Commission des Affaires culturelles, Sociales et de la Communication. Un organe qui ambitionne garantir la conformité des athlètes et équipes nationales du pays pour participer aux compétitions régionales, continentales ou internationales.

Une présentation assurée par le ministre des Sports qui lors de son exposé a souligné que ce projet de loi s’inscrit dans la volonté du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba d’aboutir à « une pratique du sport plus propre pour la santé et l’égalité des chances des sportifs, notamment les jeunes ». « Ce projet de loi de l’ONAD Gabon permettra à notre pays de se conformer au nouveau Code mondial antidopage entré en vigueur le 1er janvier 2021 », a indiqué Franck Nguema.

A noter que la mouture présentée par le membre du gouvernement l’ONAD Gabon aura pour mission « la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de lutte contre le dopage dans le sport ». « A ce titre, elle a des missions qui vont de la sensibilisation jusqu’aux sanctions. L’un des aspects particulièrement sensibles de sa mission est la délivrance des Autorisations d’Usage à des fins Thérapeutiques (AUT) », précise le texte.