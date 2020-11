Gabon: Franck Nguema annonce la réforme du National foot

C’est par le biais d’une publication sur son compte facebook que le ministre des Sports et de la vie associative a annoncé la réforme avant la reprise du championnat national de football de première et seconde division. Un championnat qui intervient en pleine crise sanitaire Covid-19 et dont les modalités seront revues selon Franck Nguema.

D’après le calendrier de la Ligue nationale de football (Linaf), le championnat de première et seconde division devrait reprendre les 2 et 3 janvier prochain. C’est du moins ce qui ressort du calendrier rendu public par Brice Mbika Ndjambou, président de la Linaf et présenté au ministre en charges des Sports, Franck Nguema.

Après une première tentative de reprise des championnats qui avait été présenté en septembre pour une reprise le 7 nombre, mais non validée en raison du plusieurs motifs essentiellement sanitaires, cette date de janvier devrait trouver l’assentiment de tous. Celui de la Linaf et de la tutelle.

Un championnat sous un nouveau format après une réforme qui devrait faire l’objet d’une communication ultérieure. Le ministre Franck Nguema sur sa page facebook s’est justement penché sur cette nouveauté. « Comme répondu aux Députés lors du projet de loi de finances 2021, la reprise du National Foot D1 & D2 est prévue après sa réforme par le ministère Sport », a-t-il indiqué.

Pour le ministre des Sports chargé de la vie Associative, « La crise sanitaire de la Covid-19 permet une remise à plat pour la Résurrection d’un vrai championnat national ». Reste à savoir sur quoi portera les réformes annoncées par Franck et sous quelles modalités seront organisées ce national Foot.