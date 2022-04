Gabon: Franck Nguema annonce la création du Comité de soutien pour la réélection d’Ali Bongo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 30 avril 2022, le député du 2ème arrondissement d’Akanda a annoncé la création prochaine du Comité de soutien pour la réélection d’Ali Bongo Ondimba à l’issue de l’élection présidentielle à venir. Pour Franck Nguema, il s’agit d’un « centre d’union », qui vise à permettre au chef de l’État de poursuivre les chantiers entamés depuis 2009 pour le bien-être des Gabonais sans distinction aucune.

C’est à son quartier général (QG) sis à Avorbam dans le chef-lieu de la province de l’Estuaire que le député du 2ème arrondissement d’Akanda a tenu en haleine la presse locale et internationale. Imbibé d’une forte culture générale et une expérience politique, Franck Nguema a retracé de manière succincte les fondements de la démocratie dans notre pays et les 17 élections pluralistes et démocratiques qu’a connues le Gabon depuis 1990.

Occasion pour l’élu d’Akanda d’appeler l’ensemble des concitoyens à mettre de côté les différences de clivages politiques pour tendre la main à « l’homme d’État, un Chef d’Etat écouté du monde et à l’écoute du monde ». À ce propos, Franck Nguema a révélé qu’Ali Bongo Ondimba se positionne comme la ressource humaine idoine. Dans l’optique de maintenir la cohésion sociale et notre pays sur les rails du développement, il serait donc judicieux de se liguer derrière l’actuel président de la République.



Occasion pour Franck Nguema d’annoncer la création du Comité de soutien pour la réélection d’Ali Bongo Ondimba. « Ce Centre d’Union est une action citoyenne avec pour initiative de dire au Président Ali Bongo Ondimba que nous souhaitons avec force et vigueur sa réélection en 2023 par tous les moyens démocratiques, en étant un trait d’union entre les populations et lui », a-t-il indiqué. Un appel au dépassement et au rassemblement qui s’inscrit dans l’anticipation car selon Franck Nguema il n’y a pas de « place pour l’impréparation dans une course électorale ». Les campagnes d’intégration débuteront sous peu.