Gabon: Franck Nguema annonce la création de la Ligue nationale de football féminin

C’est à la faveur d’une rencontre organisée ce 22 septembre 2022 avec les présidents des clubs de première et deuxième division que le ministre des Sports a annoncé la création de la Ligue nationale de football féminin(LNFF). Pour Franck Nguema cette initiative qui s’inscrit en application de la task-force du football, prendra effet le 31 octobre prochain.

Actée par l’arrêté du Ministère des Sports du 12 septembre 2022, la création de la ligue nationale de football féminin abrégée LNFF est désormais sur la voie de la concrétisation effective. C’est en tout cas ce qu’a assuré le ministre des Sports devant l’ensemble des présidents des clubs de D1 et D2, des responsables de la Fégafoot, de la Linafp et la commission suivi et évaluation de la Task-force.

« Le gouvernement a décidé de la création de la Ligue Nationale de Football Féminin par l’arrêté du Ministère de la Jeunesse et des Sports No 0314/MJS/CJ du 12 septembre 2022 », a déclaré Franck Nguema. Reste donc à la Fédération gabonaise de football de tout paramétrer pour que cette initiative publique prenne forme afin de mieux valoriser et structurer le football féminin et ce, même si les acteurs auront le statut « amateur ».

Autant dire que cette structure devrait permettre de poser les jalons du développement du sport roi au féminin dans notre pays. Il est tout aussi judicieux de préciser que l’État via le ministre des Sports s’est engagé à supporter de manière exclusive « le transport, le logement, l’hébergement, l’alimentation et les visites médicales des joueuses », a-t-il conclu. Franck Nguema en a profité pour solutionner les défauts de paiement des footballeurs et fait le point sur la prime devant revenir au champion et à son dauphin.