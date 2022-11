Gabon: Franck Ndjimbi dénonce le diktat des ONG internationales sur les questions environnementales

Ecouter cet article Ecouter cet article

Invité à l’émission « Le canapé rouge » éditée par Global Media Time, Franck Ndjimbi a fait le diagnostic sur les politiques publiques pour les questions environnementales. Pour l’expert en gestion durable des forêts, il est inadmissible que les Organisations non gouvernementales (ONG) internationales imposent leurs règles en marginalisant l’État et les populations.

À l’heure où le modèle de gestion de la question climatique semble importée, l’expert en gestion durable des forêts craint un ajustement climatique insidieux. Pour Franck Ndjimbi, il n’existe pas de solution miracle qui puisse se faire sans l’action de l’État. « Comme à l’époque de l’ajustement structurel, la question climatique obéit au même paradigme. Recul de l’État au bénéfice des ONG et fondations internationales », a-t-il souligné.

Par ailleurs, ce dernier s’est interrogé sur la logique autour de la mise en marge des ressources humaines qualifiées locales. « On assiste au recul de l’État, à la dérégulation et la remise en cause du mode de vie des populations. Puisqu’on leur demande de s’adapter », a déploré l’expert en gestion durable des forêts. Pour Franck Ndjimbi de Mayumba à Akanda, la mainmise des organismes internationaux « n’émeut personne».



Par ailleurs, l’expert a dressé une liste des propositions opérationnelles. « Nous devons exiger la création de fondations nationales. S’il y a des financements internationaux, ce sont ces organismes nationaux qui doivent les gérer. Nous devons exiger la transformation du programme des Nations-Unies en une vraie agence. Nous devons surtout protéger les droits des populations », a-t-il suggéré. Le but étant d’inverser la courbe et que les fondations suisses et américaines ne contrôlent plus ce pan dans notre pays.