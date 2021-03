Gabon: Francis Nkea et l’UE main dans la main pour optimiser la bonne gouvernance

C’est ce mardi 30 mars 2021 que le ministre d’Etat chargé de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption s’est entretenu avec l’Ambassadrice de l’Union Européenne au Gabon. Francis Nkea Ndzigue et Rosario Bento Pais ont passé au crible les mécanismes devant permettre d’optimiser la bonne gouvernance dans les différents secteurs centralisés et décentralisés.

C’est assurément une rencontre qui ne restera pas sans effet dans la mission qui incombe au ministre d’Etat chargé de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption,Francis Nkea Ndzigue. Et pour cause, les deux autorités ont longuement échangé sur les outils de mise en œuvre des politiques de bonne gouvernance au Gabon. Occasion pour Rosario Bento Pais d’exhorter son hôte à développer davantage le dialogue avec les ressources humaines chargées de matérialiser la politique d’Ali Bongo Ondimba.

Cette rencontre de choix s’inscrit dans la continuité du dialogue politique normalisé entre l’Union européenne (UE) et le Gouvernement pour mettre un coup d’accélérateur sur les appuis techniques et opérationnels des acteurs étatiques. Le membre du gouvernement a pour sa part appelé l’Union Européenne, représentée par son ambassadrice, à accompagner son département ministériel en matière de formations et de renforcement des capacités des acteurs publics.



Une exhortation qui a visiblement eu un bel écho auprès de son invitée qui a d’ores et déjà annoncé qu’elle se fera le fidèle rapporteur auprès de ses pairs occidentaux.