Gabon: Francis Nkea et le PNUD main dans la main pour la mise en oeuvre de la PNE

Ecouter cet article Ecouter cet article

⁦Le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, Dr. Francis Nkea Ndzigue s’est entretenu le mercredi 3 novembre dernier avec Francis James, représentant résident du programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Les deux personnalités ont fait le point sur l’élaboration et la mise en œuvre de la Politique nationale de l’évaluation (PNE).

Outil indispensable à l’orthodoxie des ressources financières chère au Chef de l’État Ali Bongo Ondimba, la politique nationale de l’évaluation a été au cœur de l’échange entre le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, Dr. Francis Nkea Ndzigue s’est entretenu le mercredi 3 novembre dernier avec Francis James, représentant résident du programme des Nations unies pour le développement.

Ainsi, dans l’optique d’élaborer cet outil qui fixe la norme de la pratique de l’évaluation à l’échelle de l’État, le membre du gouvernement s’est évertué à présenter à son hôte la budgétisation par objectif de performance. Une initiative saluée par Francis James qui s’est dit paré à soutenir l’action des plus hautes autorités publiques dans ce domaine inscrit comme un gage d’accès à la gestion optimale et opérationnelle des ressources financières du Gabon.

En réaction, le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance a rappelé les enjeux autour de cette coopération avec l’organe onusien. « Le Pnud et l’UNICEF sont nos partenaires techniques et financiers dans la réalisation effective de cette opération, qui devrait aboutir à l’adoption de plusieurs textes législatifs et réglementaires et à la mise en place d’un cadre institutionnel chargé de veiller à l’application desdits textes », a indiqué le Dr. Francis Nkea Ndzigue.

Notons que la mise en œuvre effective de la Politique nationale de l’évaluation vise à améliorer la performance et l’imputabilité du Parlement et du gouvernement pour la réalisation de politiques, lois et programmes pertinents, efficients et efficaces. Toute chose qui renforce le capital confiance des citoyens envers les dirigeants pour le développement national. Et ce, de par la rigueur dans le suivi et l’examen des réussites et des obstacles à l’atteinte des résultats.