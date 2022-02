Gabon: Francis Aubame exhorte Ali Bongo à restituer le pouvoir à Jean Ping

Ecouter cet article Ecouter cet article

Lors d’un point de presse, effectué le 26 février dernier, à Libreville, le président du Parti souverainiste écologique (PSE), Francis Aubame a exhorté Ali Bongo a remettre le pouvoir à Jean Ping « président élu en 2016». Une sortie qui intervient quelques semaines après la sortie de l’ancien président de la commission de l’Union africaine, au cours de laquelle il réitère son engagement en faveur d’une passation pacifique du pouvoir.

Ce dernier rappelant, l’adresse faite à la Nation, par Jean Ping, le 19 février 2022, a tenu à brosser un tableau sombre de la situation de plus en plus catastrophique que traverse le Gabon, à la suite de l’élection de 2016. « Le président Jean Ping s’exprime avec une très forte et vraie légitimité établie à plus de 65% des voix à l’élection présidentielle de 2016 que nul ne peut lui contester. Les résolutions du parlement européen du 02 février et du 14 septembre 2017 ont fait le cinglant constat de l’illégitimité d’Ali Bongo et de l’illégalité du processus. », a-t-il lancé d’entrée de jeu.

Estimant que l’ordre constitutionnel n’a pas été respecté et les institutions n’ont pas régulièrement fonctionné. Aussi, poursuivant, le leader du Parti souverainiste écologique, s’est lui aussi interrogé sur la capacité de l’actuel chef de l’Etat a assumé convenablement le devoir de sa charge, après son accident vasculaire cérébrale. « Les gabonais s’interrogent sur sa capacité à s’exprimer en direct, sur son aptitude à rendre compte par lui-même comme par le passé de tel ou tel réunion ou entretien. Qu’est ce qui amène Ali Bongo à sortir par moment et pour un court instant de sa léthargie », s’est-il interrogé.



En définitive, souligne le président du PSE, « des informations qui nous parviennent portent à douter définitivement de ses capacités à gouverner autrement que par l’intermédiaire de gens encore moins légitimes que lui ». A cet effet, il a invité le président Ali Bongo Ondimba à quitter le pouvoir.