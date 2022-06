Gabon-France:  Ossouka Raponda et Alexis Lamek pour un renforcement de la coopération

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 22 juin dernier, le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a reçu à son cabinet sis à l’immeuble du 2 décembre l’Ambassadeur de France au Gabon Alexis Lamek. Il était question lors de cette rencontre de faire le point des relations bilatérales entre le Gabon et la France. notamment dans le domaine de la promotion de l’égalité homme-femme.

C’est dans le cadre des échanges réguliers entre le diplomate français et les autorités gabonaises que Rose Christiane Ossouka Raponda a reçu le Haut-représentant de la France au Gabon. Occasion pour le Chef du gouvernement et son hôte de faire le point des relations bilatérales qui unissent les deux pays à travers leur histoire et leur culture.

Au cours de cette rencontre, les deux personnalités ont tour à tour échangé sur les questions d’ordres économique, diplomatique, et culturel. Occasion pour Rose Christiane Ossouka Raponda de saluer les bonnes relations qu’entretiennent les deux pays. « Les relations entre la France et le Gabon sont des relations amicales, denses et diversifiées. C’est aussi des valeurs communes notamment l’importance du multilatéralisme. », a-t-elle précisé.

Par ailleurs, les deux parties ont également mis un point d’honneur sur la promotion de l’égalité de genres. Une cause dont le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba fait son cheval de bataille et un domaine qui rapproche les deux pays qui militent en faveur de l’égalité homme-femme. A cet effet, le ministre de la justice et l’Ambassade de France travaillent actuellement dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme d’autonomisation et de soutien aux femmes à travers un accompagnement des organisations à gouvernance féminine.

Geneviève Dewuno

