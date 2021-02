Gabon: Food Plaza dévoile les gagnants du voyage pour 2 à Dubaï et d’un an de Regab

Le samedi 30 janvier 2021, les studios de la radio Urban FM ont servi de cadre au tirage au sort de la grande tombola du restaurant Food Plaza, situé dans l’enceinte de l’Aéroport international Léon Mba de Libreville (ADL). Ainsi au terme de cette opération deux gagnants ont été tirés au sort en l’occurrence Gregory Pagoue Mounguengui qui remporte un voyage pour deux à Dubai et Luise Ndjo qui gagne un an de Regab.

Cette tombola organisé dans le cadre de la célébration des fêtes de fin d’année était l’occasion pour le restaurant Food Plaza Gabon, spécialisé dans la gastronomie locale, italienne et indienne, de satisfaire sa fidèle clientèle en lui donnant la chance de remporter deux billets d’avion LBV-Dubaï-LBV et un bon de consommation de la très célèbre bière locale Regab pour un an.

Pour participer, il était simplement question de se rendre audit restaurant et consommer pour au moins 10 000 FCFA pour gagner un ticket de tombola. Ainsi, cette tombola qui s’est déroulée du 17 décembre 2020 au 9 janvier 2021 s’est achevée par le tirage au sort des gagnants.



Le samedi 30 janvier dernier, Grégory Pagoue Mounguengui a remporté le voyage pour deux dans la célèbre cité touristique du Moyen-Orient aux Émirats arabes unis (EAU), Dubaï et Luise Ndjo a quant à elle gagné un an de consommation de la célèbre Regab au Food Plaza, ce cadre idyllique implanté à l’entrée du terminal international de l’ADL.