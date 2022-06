Gabon: FMCT rejoint l’Alliance africaine des aménageurs durables

Ecouter cet article Ecouter cet article

Porteur du projet de développement urbain de la Baie des Rois, la Façade Maritime du Champ Triomphal (FMCT), filiale du Fonds Gabonais d’investissements stratégiques (FGIS), a annoncé le 27 mai dernier son adhésion à l’Alliance Africaine des Aménageurs Durables. Une organisation qui a à cœur de travailler dans la mise en œuvre d’une stratégie commune et de recommandations pour renforcer et valoriser le rôle des urbanistes dans l’atténuation et l’adaptation des villes africaines au changement climatique.

Créée par la Société d’Aménagement Zenata (SAZ– Maroc), cette alliance regroupe les urbanistes africains sensibles aux questions du changement climatique et prêts à s’engager pour un développement urbain durable. Elle est essentiellement composée de l’Agence de développement de Sèmè City au Bénin et la Délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose au Sénégal.

Ainsi, l’intégration de la FMCT au sein de cette alliance démontre l’engagement de cette entité pour la mise en œuvre d’un processus innovant et rigoureux qui favorisera l’amélioration continue de ses pratiques d’aménagement. A noter que les premiers bâtiments qui seront construits sur la Baie des Rois sont, d’ores et déjà, certifiés Excellence in Design for Greater Efficiency (EDGE). objectif, réduire l’empreinte environnementale dans la consommation d’énergie directe; la consommation d’eau; et l’usage des matériaux de construction.

Il faut souligner que l’intégration à l’Alliance Africaine des Aménageurs Durables suggère le respect d’un certain nombre d’avantages. Il s’agit notamment de partager et bénéficier du retour d’expérience, de l’expertise et des mises en relation des acteurs prescripteurs; d’établir une feuille de route visant à définir le plan d’action prioritaire et suivre les principes de gouvernance; d’échanger sur des solutions concrètes aux problématiques similaires pour accélérer la réalisation de projets et de faciliter l’accès aux financements.

« Cette alliance nous permettra de travailler sur une stratégie commune et des recommandations pour renforcer le rôle des urbanistes dans l’atténuation et l’adaptation des villes africaines au changement climatique ainsi que d’œuvrer pour un modèle de ville « bas carbone » en Afrique. Le projet de La Baie des Rois a vocation à produire des effets bénéfiques sur la ville et à répondre au bien-être des habitants. », a indiqué le directeur général de la FMCT Emmanuel Edane.