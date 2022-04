Gabon Fly Women Entrepreneurship: une quinzaine de participantes au contact des commerçants  

Ecouter cet article Ecouter cet article

Initiée afin de permettre à la gente féminine d’améliorer ses conditions dans différents secteurs d’activités, la formation organisée par Gabon Fly Women Entrepreneurship (GFWE) qui a débuté le 17 mars 2022 s’est poursuivie le samedi 9 avril dernier. Une rencontre ouverte à la femme et jeune fille gabonaise dans l’auto emploi qui a permis à une quinzaine de femmes de faire une descente sur le terrain afin de mettre en pratique les outils acquis durant les ateliers concernant la mise en avant de leurs produits et services dans le cadre de leurs activités entrepreneuriales.

La troisième rencontre de la formation pour les femmes entrepreneures s’est tenue le samedi 9 avril dernier. Placée sous le thème « Femme, prends le lead et envole toi », cette session organisée dans le cadre des activités de Gabon Fly Women Entrepreneurship a eu la particularité de mettre les participantes en condition de pratique les outils acquis durant les précédents ateliers concernant la vente, la prise de parole en public et la mise en avant de son produit.

La formation initiée conjointement par Grâce Manuella Engoang et Coach Patrick Eric Meyo permet depuis trois semaines d’aborder les différents mécanismes visant à rendre optimales les activités génératrices de revenus lancées par les participantes. Les femmes présentes ont donc fait une descente sur le terrain notamment au carrefour Léon Mba et à Petit Paris et ont eu droit à une mise en condition qui consistait en la vente de vêtements. « L’exercice consistait à voir leurs capacités à aller vers des clients qui ne sont ni leurs amis ni leurs proches pour leur présenter les produits et les convaincre de les acheter » a déclaré l’un des organisateurs.



Le samedi 16 avril marquera la fin de cette initiative et à cet effet, la formation se poursuivra avec divers sujets liés au développement d’une activité génératrice de revenus. Notamment, la gestion financière, la structuration de son business, le recrutement et la fidélisation des clients, l’utilisation des réseaux sociaux pour faire du business et les techniques marketing et distribution pour mieux vendre nos produits pour ne citer que ceux-là. Gageons que l’initiative sera pérenne et qu’elle permettra de développer un véritable réseau de femmes actives.