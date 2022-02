Gabon: floués par le gouvernement, les anciens agents de la BGD en appellent à Ali Bongo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dénonçant le non-respect des engagements de leur tutelle quant au paiement intégral de leurs salaires et n’ayant toujours pas été entendus par les autorités gouvernementales dont ils avaient sollicité l’intervention en septembre dernier, les anciens agents de la Banque gabonaise de développement (BGD) sont à nouveau montés au créneau. Ainsi, ces derniers ont sollicité le chef de l’État afin que cette situation trouve son épilogue.

Malgré les nombreuses initiatives devant des bâtiments administratifs notamment le sit-in devant l’ancien siège de la banque à Libreville et celui tenu devant les locaux du Trésor public, les anciens agents de la BGD n’ont toujours pas eu gain de cause. Ces derniers souhaitent en effet que leur hiérarchie respecte enfin les engagements qu’elle avait pris lors de la rencontre en septembre dernier, mais depuis, tout semble être au point mort au grand dam de ces pères et mères de famille.

En effet, les agents regrettent qu’à la sortie de la rencontre, les dirigeants de la BGD aient tout simplement décidé de ne pas respecter dans leur entièreté les engagements pris lors de la négociation. A savoir, le paiement de l’intégralité de leurs salaires, le paiement du précompte, mais aussi l’application de la convention. « Nous qui sommes partis de la BGD avant la liquidation avions porté plainte, estimant que nos droits légaux avaient été mal calculés. Nous avons gagné le procès et une première tranche nous avait été payée, mais aujourd’hui, le liquidateur nous laisse entendre que la Cobac [Commission bancaire de l’Afrique centrale] à qui il a adressé des courriers à ce sujet ne veut rien savoir », a déclaré Josephe Koumba Koumba, porte-parole du collectif.

Prenant acte du silence des dirigeants de la banque, malgré les demandes d’audience restées malheureusement sans suite, les salariés de la Banque Gabonaise de Développement en appellent à l’intervention du chef de l’État. « Le juge-commissaire a déjà signé l’accord de paiement, mais malheureusement, le problème se pose au niveau de la Cobac, déplore Josephe Koumba Koumba. Nous voulons comprendre pourquoi elle ne veut pas signer notre pièce de paiement. Nous appelons le président de la République à se saisir de ce dossier, parce qu’il y a des jeunes Gabonais au chômage qu’on est en train de précariser » a déclaré le collectif.

Estimés à 160 personnes, les anciens agents disent avoir mené plusieurs actions ces derniers mois dont la plupart se sont soldées par des échecs, à l’instar de l’interpellation de plusieurs personnalités dont la Première dame, Sylvia Bongo Ondimba. Gageons que cet énième appel à l’aide ne tombera pas dans les oreilles d’un sourd et permettra de mettre fin à cette situation qui n’a que trop duré.