Gabon: Flavien Enongoue visite l’académie de langue italienne à Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Flavien Enongoué, ambassadeur du Gabon en Italie, a effectué une visite à l’académie de langue italienne à Libreville ( Spazio Linguistico Michelangelo), sise au quartier Montagne-Sainte. Á l’invitation de la responsable de la structure, Madame Charlène Scholastique SÉBA, l’Ambassadeur du Gabon en Italie a été édifié sur l’histoire et les activités de cette structure.

En séjour à Libreville, l’ambassadeur du Gabon en Italie, Flavien Enongoué a visité l’académie de langue italienne au Gabon. Au cours de cette journée, il a pu être informé sur les activités de cette structure créée il y a une douzaine d’années, et qui a déjà accueilli près d’un millier d’apprenants, en majorité des élèves et étudiants.

L’académie de langue italienne au Gabon, propose des cours de langue et de culture italienne en immersion totale, pendant un cycle de formation de six mois. Elle prépare les apprenants à l’obtention d’un Certificat de langue italienne de qualité (CILS ou CERT.IT), reconnu par le ministère italien des Affaires étrangères, et indispensable pour ceux qui sollicitent l’inscription dans les Universités, Instituts et grandes écoles en Italie.

L’ambassadeur Flavien Enongoué s’est réjoui d’apprendre que cette Académie a des conventions avec des universités italiennes dont celle de Rome 3. Au cours de sa visite, il a par ailleurs eu l’occasion d’échanger avec un groupe de douze apprenants en pleine session de formation. Outre les félicitations et encouragements qu’il leur a adressés pour ce choix d’apprendre l’italien, Flavien Enongoué a brièvement évoqué les opportunités de développement de la coopération culturelle, scientifique et technique avec l’Italie, lorsque l’Accord signé dans ce sens en 2011 entrera en vigueur.