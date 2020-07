Gabon: Flavien Enongoue devise avec le recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie

C’est à l’occasion d’une séance de travail entre Son Excellence Flavien Enongoue, Ambassadeur du Gabon en France et le recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), le Professeur Slim Khalbous que la question fondamentale de l’éducation dans les pays de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a été soulevée par les deux hommes. Au coeur des échanges, « la grande consultation » lancée par le rectorat de l’Agence universitaire de la Francophonie à laquelle prendront également part les universités gabonaises.

Depuis son élection le 27 septembre 2019 et sa prise de fonction le 8 décembre 2019, le nouveau Recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), le Professeur Slim Khalbous et son excellence, Ambassadeur du Gabon en France Flavien Enongoue n’avaient pas eu l’occasion d’échanger. C’est désormais chose faite comme l’annonce un communiqué de la Représentation permanente auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Une rencontre à laquelle ont pris part Pierre Ntiest Ngolo, Conseiller Académique à l’Ambassade, chargé des questions d’éducation à l’OIF et Aïcha Moutaoukil, conseillère diplomatique.

L’essentiel des débats au cours de cette rencontre a été dirigé vers l’élaboration de la prochaine stratégie quadriennale (2021–2025) du rectorat de l’Agence universitaire de la Francophonie qui sera débattue et adoptée lors de l’Assemblée générale laquelle se réunira, en mai 2021 à Bucarest (Roumanie). Des 1007 établissements d’enseignement supérieur et de recherche membres de l’AUF, le Gabon est partie prenante avec notamment « l’Université Omar Bongo (UOB), l’Université des Sciences et Techniques de Masuku (USTM), l’Université des Sciences de la Santé (USS), l’Ecole Normale Supérieure (ENS), l’École Nationale des Eaux et Forêts (ENEF), le Centre international de recherches médicales de Franceville (CIRMF), le Centre national de recherche scientifique et technologique (CENAREST) ».

Compte tenu de ce que la stratégie quadriennale 2021-2025 de l’AUF est mise en place en co-construction avec l’ensemble des acteurs de la Francophonie universitaire, le Professeur Slim Khalbous et l’Ambassadeur Flavien ont fait le « point de la coopération avec le Gabon, avant d’envisager, dès que possible, une visite à Libreville pour rencontrer les ministres en charge respectivement des Affaires étrangères et de l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, ainsi que les responsables des établissements d’enseignement supérieur et de recherche membres de l’AUF », a-t-on pu lire.

Pour mener à bien ce projet dans la perspective du Gabon notamment, le recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) a accordé du crédit à ce que « la participation de l’ensemble des acteurs gabonais de la Francophonie universitaire pour contribuer à la rédaction du livre blanc qui servira de référence à l’élaboration de la prochaine stratégie quadriennale de l’AUF », précise le communiqué.

Soucieux enfin de prendre connaissance et de s’imprégner des informations et indications sur les orientations de la politique éducative et universitaire gabonaise, le Professeur Slim Khalbous a obtenu de l’Ambassadeur du Gabon en France Flavien Enongoue, une réponse détaillée et précise sur « la nouvelle approche gouvernementale axée sur le développement des programmes de formations qualifiantes et professionnalisantes » matérialisée du reste par « la création de grandes écoles de formation spécialisée, notamment pour les métiers des mines et des hydrocarbures, mais aussi par des perspectives de diversification des offres de formation dans d’autres secteurs, dont prioritairement l’agriculture et l’économie forestière », a-t-il ajouté.