Gabon : Flavien Enongoue à nouveau conseiller du Chef de l’État

Le Conseil des ministres qui s’est tenu ce lundi 26 juin 2023 a donné lieu à l’annoncé de plusieurs mesures individuelles, notamment au sein du cabinet du président de la République. L’une des plus emblématiques est sans aucun doute la nomination de l’ancien ambassadeur du Gabon Flavien Enongoue qui a été désigné au poste de Conseiller Politique du Président de la République.

Si lors du Conseil des ministres du lundi 28 novembre 2022, l’ancien Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Gabon près la République Italienne avait été remis à la disposition de son administration d’origine, ce dernier vient de faire son grand retour aux affaires et plus particulièrement au sein de la Présidence de la République, institution qu’il connaît d’ailleurs très bien pour y avoir travaillé par le passé. À l’issue du Conseil des ministres qui s’est tenu ce 26 juin 2023, Flavien Enongoue a été nommé Conseiller Politique du Président de la République

Titulaire d’un Doctorat en philosophie de l’Université de Poitiers et d’un diplôme d’Études Approfondies (DEA) en Science politique de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, le diplomate avait déjà occupé les fonctions de Conseiller spécial, chef de département Culture, Arts, Tourisme et Sports, à la Présidence de la République et Représentant Personnel du Président de la République au Conseil permanent de la Francophonie (CPF) dont il préside pour deux ans la Commission administrative et financière de 2015 à 2017.

Avant sa nomination en qualité d’ambassadeur du Gabon en Italie, il avait été en poste en France. Il faut souligner que la nomination de Flavien Enongoué constitue un choix adéquat dans un contexte préélectoral. Fin connaisseur du paysage politique gabonais, le diplomate devrait être un avis de premier ordre pour le probable candidat du Parti démocratique gabonais (PDG) en l’occurrence, le chef de l’État sortant Ali Bongo Ondimba.