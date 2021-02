Gabon: Fitch Ratings avertit à son tour sur un risque de défaut de paiement

Après Moody’s et Goldman Sachs qui ont alerté il y a quelques mois sur un potentiel défaut de paiement du Gabon, c’est au tour de l’agence de notation Fitch Ratings de faire le même constat. En effet, dans son rapport spécial publié le 17 février dernier, l’agence de notation américaine qui avait déjà attribué au Gabon un « triple C » avec perspectives négatives en avril 2020, vient d’en remettre une couche en confirmant les « risques d’illiquidité » du pays.

« Incapable de couvrir ses besoins de financement sans l’appui budgétaire des créanciers multilatéraux ou l’émission d’une nouvelle euro-obligation », le Gabon pourrait dès cette année 2021, se retrouver à court de liquidités, pis en défaut de paiement comme le révèle l’agence de notation américaine Fitch Ratings. Et pour cause, entre trajectoire de financement ne favorisant pas l’investissement public et multiplication de déficits budgétaires, le pays pourrait traverser une zone de turbulences.

En effet, selon Fitch Ratings, les besoins de financement pour les exercices 2021 et 2022 qui devraient s’élever à près de 10%, devraient contraindre l’exécutif à multiplier les emprunts à des conditions défavorables. Une situation qui en plus d’exacerber un niveau d’endettement qui se situe déjà à plus de 6000 milliards de FCFA, devrait accentuer les « risques d’illiquidité », autant dire, de « défaut de paiement ».



En pleine tentative « d’accélération de la transformation », l’exécutif voit donc les perspectives de notre économie s’assombrir et sa capacité de financement s’amoindrir, alors même que le portefeuille des projets issus du PAT se situe à 1600 milliards de FCFA. Si en dépit de tous ces facteurs bloquants, la dette publique gabonaise resterait « soutenable » comme le confirme Fitch Ratings, une nouvelle approche systémique devra nécessairement être mise en avant afin de changer une trajectoire délicate.