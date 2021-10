Gabon: Finactu rassure Prisca Koho sur la réforme de la CNSS

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le 21 octobre 2021 la ministre des Affaires sociales Prisca Koho Nlend a reçu en audience la directrice générale associée Géraldine Mermoux Finactu consulting and corporate finance, qui était accompagnée du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Occasion pour la responsable du Groupe de conseil de présenter l’‘études actuarielle actuellement menée par sa structure avec en toile de fond le projet de réforme du fonctionnement de l’organisme.

En effet, au cours de cette rencontre la directrice générale de Finactu a tenu à rassurer le membre du gouvernement sur le bon déroulement de cette étude qui devrait aboutir à l’élaboration de réformes paramétriques et plus précisément une révision du système de retraite. Une étude nécessaire surtout face aux difficultés structurelles et aux tensions financières que traverse la caisse.

Géraldine Mermoux a tenu à rassurer le ministre des Affaires sociales sur la compétence de Finactu « en matière de protection sociale et d’accompagnement des caisses de retraite sur l’ensemble du continent ». Elle a indiqué que le cabinet accompagne les caisses aussi bien en Afrique du nord, de l’ouest qu’en Afrique centrale.

Concernant l’étude actuarielle en elle-même, elle devrait durer trois «Nous sommes pleinement mobilisés, nos équipes également et nous viendrons avec des solutions comme prévu d’ici la fin de l’année», a-t-elle promis. En outre, le ministre des Affaires sociales a évoqué l’idée d’une harmonisation de la CNSS et de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS). « Ce sont des caisses auxquelles le chef de l’Etat tient fortement et c’est pour cette raison que par rapport à l’expérience de Finactu, je peux compter sur vous », a insisté Prisca Nlend Koho.